Лукашенко подарил Бакиеву картину с пейзажем Кыргызстана

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 70-летнем юбилеем беглого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Видеозапись встречи была опубликована в социальных сетях.

Александр Лукашенко подарил Бакиеву картину с изображением охотника в национальной кырызской одежде, беркута и лошади. Они стоят на фоне горного пейзажа.

- Это твоя страна и твоя стихия, - сказал президент Беларуси вручая подарки, - Птица эта гордая на тебя похожа.

Александр Лукашенко пообещал прийти на юбилей Бакиева и попросил приготовить настоящий кыргызский плов.

- Вино мы принесем свое, - заключил Александр Лукашенко.

Курманбек Бакиев недавно в Минске отметил свое 70-летие. Он живет в столице Беларуси с 2010 года, после апрельской революции. Вернуться в Кыргызстан он не может, так как здесь его ждет несколько пожизненных сроков.