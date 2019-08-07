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Компании, работающей на месторождении Солтон-Сары, приостановили лицензию

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- Екатерина Улитина
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Деятельность горнодобывающей компании "Zhong Ji Mining Company" на золоторудном месторождении Солтон-Сары временно приостановлена. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правителства со ссылкой на первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова.

Решение принято на основании соответствующего заключения Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики.

Накануне первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов выезжал в Нарынскую область, где встретился с жителями окрестных сел, выслушал доводы обеих сторон конфликта и определил пути разрешения сложившейся ситуации.

Кубатбек Боронов особо подчеркнул, что выдвинутые требования местных жителей будут исполнены в рамках закона. Кроме того, относительно инцидентов, произошедших в эти дни на месторождении с участием местного населения и представителями китайской компании, будет проведено тщательное расследование.

"Свою работу будет вести специальная межведомственная комиссия. На основе результатов их работы будут приняты соответствующие решения", - констатировал первый вице-премьер-министр. 

Компания "Zhong Ji Mining Company" ведет работу на месторождении Солтон-Сары с 2009 года. Месторождение "Солтон-Сары" расположено в 355 км от г. Бишкек в Нарынской области, на абсолютных отметках высот 3500 - 3600 метров над уровнем моря.

Месторождение по сложности относится к 4 группе. На месторождении Солтон-Сары имеются два участка: Алтынтор и Бучук.

Первоначальная Лицензия на право пользования недрами была выдана ОсОО Китайско-Кыргызская Компания "Zhong Ji Mining Company" директором Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики Курманалиевым К.З. в 2009 году.

В последующем лицензия продлевалась:

Эсенамановым Замирбеком в 2011 г.

Зилалиевым Дуйшенбеком в 2014 г.

Аликеевым Суйнбеком в 2018 г.

Последняя лицензия была выдана 9 февраля 2018 года в период работы Правительства Кыргызской Республики во главе с Сапаром Исаковым.

Лицензия 3228 АЕ была выдана ОсОО "Zhong Ji Mining Company" от 04.02.13г. сроком действия до 04.02.33 г. на право пользования недрами с целью разработки золота на месторождении "Солтон-Сары" участок Бучук директором Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики Ишимбаем Чунуевым.

Напомним, местные жители выставили требование остановить разработку месторождения. Они заявили, что компания заражает вредными отходами производства воду и землю в регионе из-за этого болеют дети и умирает скот. 5 августа местные жители пришли на месторождение, чтобы требовать прекратить работу. Между ними и сотрудниками компании возник конфликт из-за которого более 20 человек получили травмы и были госпитализированы.


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URL: https://www.vb.kg/380528
Теги:
горнодобывающий сектор, Китай, лицензия, митинг, Нарынская область, конфликт, Кыргызстан, Кубатбек Боронов
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