Сапар Исаков обвинил депутата Каныбека Иманалиева во лжи

Сегодня, 7 августа, в Свердловском районном суде продолжается судебный процесс по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. В ходе суда в качестве свидетеля был допрошен депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев. Об этом сообщает пресс-служба СДПК.

По данным политобъединения, экс-премьер-министр КР Сапар Исаков попросил у народного избранника показать документы, подтверждающие о 18 его встречах с представителями TBEA.

"Ранее вы утверждали, что я встречался с представителями китайской компании 18 раз. Вы лжете. Я так много не встречался. Позже вы сообщили, что я встречался 40 раз. Предоставьте, пожалуйста, документы о встречах", - попросил его Исаков.

Кроме того, Иманалиев на процессе заявил, что решение о ратификации соглашения с TBEA были с его личным замечанием. Однако, позже Жанторо Сатыбалдиев показал документ, где не было замечания депутата.

Народный избранник также добавил, что при рассмотрении соглашения на него не оказывали давление из аппарата президента.