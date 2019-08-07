В Оше проходит митинг сторонников Мелиса Калыкова (видео)

У Ошского горсуда проходит митинг родных, сторонников, коллег и друзей Мелиса Калыкова, которого обвиняют в убийстве прокурора Баткенской области. Об этом редакции VB.KG сообщила сестра подозреваемого Дамира Калыкова.

По ее словам, митинг будет проходить 3 дня или пока не разгонят.

- Сегодня второй день голодовки брата, который объявил бессрочную голодовку в знак протеста против милицейского, прокурорского и судебного произвола, которым он подвергается с ноября 2018 года. В знак солидарности наша семья вышла на митинг против такого произвола. Мы также против ограничения доступа прессы на процесс брата, - пояснила Калыкова.

Напомним, ранее Дамира Калыкова заявила VB.KG, что судья Жолборс Кудаяров из Ошского горсуда, который ведет дело убийства прокурора, удалил из зала суда адвокатов Мелиса Калыкова и его самого. Причиной таких действий судьи, по ее словам, является поданный 5-й отвод в отношении него.

"Судья Кудаяров фигурант 3-х уголовных дел, которые до сих пор ведутся. В общей сложности, его могут осудить на 82 года за содеянные преступления. Как может такой судья даже оставаться на свободе?!", - задалась она вопросом.

Также она обратилась к омбудсмену КР, чтобы он помог ее брату.