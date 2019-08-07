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Мужчина обманным путем завладел деньгами бишкекчанина в сумме $11 тыс

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- Оксана Гут
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Оперативниками третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

3 июля в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы М.А. с просьбой принять меры в отношении гражданина Ж.А., который в декабре 2015 года, находясь в ТРК "Таш-Рабат", войдя в доверие, под предлогом оказать помощь в получении визы, обманным путем завладел денежными средствами в сумме 4 тысячи долларов США. Не исполнив обещанного, он же в декабре завладел денежными средствами заявителя в сумме 3 тысячи долларов США под предлогом предоставить земельный участок, расположенный на территории Аламудунского района Чуйской области.

А в январе 2016 года под предлогом продать заявителю однокомнатную квартиру ниже рыночной стоимости завладел денежными средствами в размере 4 тысячи долларов США, после чего скрылся в неизвестном направлении и по настоящее время не выходил на связь с потерпевшим.

В общей сложности своими действиями он нанес значительный материальный ущерб М.А. на сумму 11 тысячи долларов США.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района Бишкека по подозрению в совершении мошенничества был задержан гражданин Ж.А. 1984 года рождения. На основании статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Октябрьским районным судом подозреваемому избрана мера пресечения арест, с содержанием в СИЗО-1 Бишкека сроком на два месяца.

В настоящее время продолжаются дополнительные следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности задержанного Ж.А. к другим аналогичным преступлениям совершенных на территории столицы.

- Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий задержанного или владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(555) 74-07-50, 0(705) 24-07-90 и 102, - пресс-служба ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/380552
Теги:
ГУВД, ИВС, мошенничество, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан
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