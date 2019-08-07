Клиент угрожал расправой девушкам-трансгендерам, оказывающим интим-услуги

Оперативниками службы криминальной милиции УВД Первомайского района Бишкек задержан подозреваемый в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

4 августа в УВД Первомайского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы А.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 27 июля примерно в 16:40 часов пришли в квартиру в качестве клиентов для получения интим услуг, выражаясь нецензурными словами, угрожали физической расправой, взяв нож в кухне начали запугивать.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 266 (хулиганство) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы криминальной милиции УВД Первомайского района Бишкека задержан подозреваемый С.И. 1992 года рождения, ранее судимый.

В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Как стало известно, мужчину разозлил тот факт, что среди девушек, оказывающих интим-услуги, были трансгендеры.