Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Алмате обсудят роль СМИ в предотвращении насильственного экстремизма

67  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

14-16 августа 2019 года в городе Алматы, Казахстан, пройдет второй международный форум "Роль медиа в предотвращении насильственного экстремизма". Мероприятие проводится в рамках проекта "Содействие стабильности и миру в Центральной Азии", реализуемого Internews при финансовой поддержке Европейского Союза.

Форум соберет представителей медиа сообщества, неправительственных организаций (НПО), лидеров общественного мнения и экспертов в вопросах радикализма, ведущего к насилию, из стран Центральной Азии и дальнего зарубежья.

Цель форума - обсудить роль медиа в предотвращении радикализации в странах региона, а также обменяться успешным опытом реализации местных и глобальных медиа-инициатив, провести экспертные сессии и продемонстрировать примеры, как независимые СМИ могут взаимодействовать и укреплять связи со своими сообществами (особенно с молодежью, женщинами, этническими и религиозными меньшинствами и др.).

Обсуждение медиа-инициатив по предотвращению ведущей к насилию радикализации укрепит национальное и региональное сотрудничество для активизации диалога в регионе и станет важной платформой для поиска решений и практик в данной сфере.

Участники форума поделятся историями об инициативах по вовлечению сообществ, будь то успех или неудача, а также обсудят извлеченные уроки и возможности адаптации успешных медиапрактик в странах региона.

Вместе с этим, международный форум "Роль медиа в предотвращении насильственного экстремизма" представляет собой инновационную и экспериментальную площадку, и содержательно будет состоять из четырех форматов.

· Первый формат – "Будет Talk!" - спич-конференция по медиа грамотности. "Будет Talk!" пройдет 14 августа на открытой площадке со свободным доступом всех желающих.

· Второй формат – фестиваль контента, на котором субгрантеры представят одни из лучших медиапроектов из четырех стран (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). Фестиваль контента состоится 14 августа после "Будет Talk!".

· Третий формат – классическая конференция с выступлениями, пленарными сессиями и дискуссиями, участники обсудят актуальные вопросы и роль медиа в предотвращении радикализации на глобальном уровне и в странах Центральной Азии. Основной месседж: медиа – активные участники процесса и выполняют важную и незаменимую роль в предотвращении радикализации. Классическая конференция состоится 15 августа. .

· Четвертый формат – геймифицированная площадка, где участники в командах будут соревноваться в процессе создания прототипов медиапродукта на тему предотвращение насильственного экстремизма. Цель – продемонстрировать подходы, позволяющие качественно освещать конфликто-чувствительные темы.

· Международный форум организован в рамках проекта "Содействие стабильности и миру в Центральной Азии", финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Internews. В рамках проекта основное внимание уделяется национальным и региональным усилиям по предупреждению радикализации в Центральной Азии через расширение возможностей журналистов, гражданских активистов и медиаспециалистов. Проект также нацелен на производство высококачественного медиаконтента и повышение уровня критического медиапотребления представителей гражданского общества, лиц, принимающих решения и простых граждан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380557
Теги:
Казахстан, форум, экстремизм, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  