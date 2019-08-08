В Алмате обсудят роль СМИ в предотвращении насильственного экстремизма

14-16 августа 2019 года в городе Алматы, Казахстан, пройдет второй международный форум "Роль медиа в предотвращении насильственного экстремизма". Мероприятие проводится в рамках проекта "Содействие стабильности и миру в Центральной Азии", реализуемого Internews при финансовой поддержке Европейского Союза.

Форум соберет представителей медиа сообщества, неправительственных организаций (НПО), лидеров общественного мнения и экспертов в вопросах радикализма, ведущего к насилию, из стран Центральной Азии и дальнего зарубежья.

Цель форума - обсудить роль медиа в предотвращении радикализации в странах региона, а также обменяться успешным опытом реализации местных и глобальных медиа-инициатив, провести экспертные сессии и продемонстрировать примеры, как независимые СМИ могут взаимодействовать и укреплять связи со своими сообществами (особенно с молодежью, женщинами, этническими и религиозными меньшинствами и др.).

Обсуждение медиа-инициатив по предотвращению ведущей к насилию радикализации укрепит национальное и региональное сотрудничество для активизации диалога в регионе и станет важной платформой для поиска решений и практик в данной сфере.

Участники форума поделятся историями об инициативах по вовлечению сообществ, будь то успех или неудача, а также обсудят извлеченные уроки и возможности адаптации успешных медиапрактик в странах региона.

Вместе с этим, международный форум "Роль медиа в предотвращении насильственного экстремизма" представляет собой инновационную и экспериментальную площадку, и содержательно будет состоять из четырех форматов.

· Первый формат – "Будет Talk!" - спич-конференция по медиа грамотности. "Будет Talk!" пройдет 14 августа на открытой площадке со свободным доступом всех желающих.

· Второй формат – фестиваль контента, на котором субгрантеры представят одни из лучших медиапроектов из четырех стран (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). Фестиваль контента состоится 14 августа после "Будет Talk!".

· Третий формат – классическая конференция с выступлениями, пленарными сессиями и дискуссиями, участники обсудят актуальные вопросы и роль медиа в предотвращении радикализации на глобальном уровне и в странах Центральной Азии. Основной месседж: медиа – активные участники процесса и выполняют важную и незаменимую роль в предотвращении радикализации. Классическая конференция состоится 15 августа. .

· Четвертый формат – геймифицированная площадка, где участники в командах будут соревноваться в процессе создания прототипов медиапродукта на тему предотвращение насильственного экстремизма. Цель – продемонстрировать подходы, позволяющие качественно освещать конфликто-чувствительные темы.

· Международный форум организован в рамках проекта "Содействие стабильности и миру в Центральной Азии", финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Internews. В рамках проекта основное внимание уделяется национальным и региональным усилиям по предупреждению радикализации в Центральной Азии через расширение возможностей журналистов, гражданских активистов и медиаспециалистов. Проект также нацелен на производство высококачественного медиаконтента и повышение уровня критического медиапотребления представителей гражданского общества, лиц, принимающих решения и простых граждан.