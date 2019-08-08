МВД: Установлена прямая причастность Атамбаева к освобождению Батукаева

В соответствии со ст. 121 УПК КР в случае неявки на допрос без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель могут быть по мотивированному постановлению следователя или судьи повергнуты принудительному доставлению.

23 апреля Генеральной прокуратурой КР поручено Следственной службе МВД КР организация досудебного производства уголовного дела зарегистрированного в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 ч.1 (Коррупция) УК КР по факту незаконного освобождения из мест лишения свободы Азиза Батукаева.

Как сообщает пресс-служба МВД КР, в ходе расследования уголовного дела установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению Батукаева. Согласно материалам уголовного дела по прямому указанию бывшего президента путем выставления подложного диагноза о тяжелой болезни было организовано незаконное освобождение кримавторитета.

Представителям Алмазбека Атамбаева по его месту проживания в селе Кой-Таш Аламудунского района были вручены по последовательности три повестки на вызов в Следственные службу МВД КР для производства допроса по обстоятельствам незаконного освобождения из мест лишения свободы Азиза Батукаева.

Однако Атамбаев на неоднократные вызовы на допрос без уважительных причин не явился.

- В соответствии со ст. 121 УПК КР в случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель могут быть по мотивированному постановлению следователя или судьи повергнуты принудительному доставлению. В связи с чем данная норма статьи УПК Кыргызской Республики распространяется на всех участников досудебного производства, - пресс-служба МВД КР.