В ЖК соберутся на внеочередное заседание из-за ситуации в Кой-Таше

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша намерены собраться на внеочередное заседание. Об этом сообщает виц-спикер парламента Аида Касымалиева.

Для информации. Предварительно внеочередное заседание парламента планируется на 14.00. В ЖК и депутаты, и аппарат готовятся к нему с утра, - написала парламентарий.

Депутаты намерены обсудить ситуацию в селе Кой-Таш, где бывший президент держит оборону против сотрудников ГКНБ и МВД, которые пытаются силой увести его на допрос. Сторонники бывшего президента отстреливаются от силовиков. Пострадавшие есть с обеих сторон. Погиб один человек - боец спецотряда "Альфа", в тяжелом состоянии находится глава ГУВД Чуйской области. Кроме того, шесть сотрудников ГКНБ захватили в заложники и держат в доме бывшего президента.