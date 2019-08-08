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В ЖК соберутся на внеочередное заседание из-за ситуации в Кой-Таше

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- Екатерина Улитина
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Сегодня депутаты Жогорку Кенеша намерены собраться на внеочередное заседание. Об этом сообщает виц-спикер парламента Аида Касымалиева.

Для информации. Предварительно внеочередное заседание парламента планируется на 14.00. В ЖК и депутаты, и аппарат готовятся к нему с утра, - написала парламентарий.

Депутаты намерены обсудить ситуацию в селе Кой-Таш, где бывший президент держит оборону против сотрудников ГКНБ и МВД, которые пытаются силой увести его на допрос. Сторонники бывшего президента отстреливаются от силовиков. Пострадавшие есть с обеих сторон. Погиб один человек - боец спецотряда "Альфа", в тяжелом состоянии находится глава ГУВД Чуйской области. Кроме того, шесть сотрудников ГКНБ захватили в заложники и держат в доме бывшего президента.


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URL: https://www.vb.kg/380582
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, МВД, перестрелка, Кыргызстан, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш
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