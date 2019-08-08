Состояние главы ГУВД Чуйской области остается крайне тяжелым

Состояние начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова остается крайне тяжелым. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава КР.

- Пациент по-прежнему в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что у начальника ГУВД Чуйской области не огнестрельное ранение, а закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга тяжелой степени. Ему провели операцию - трепанация черепа. Состояние после операции оценивается врачами как крайне тяжелое. Самат Курманкулов находится в реанимации Бишкеского научно исследовательского центра травматологии и ортопедии.

Отметим, 42-летний полковник милиции Курманкулов Самат Ажыгулович начал службу в органах внутренних дел в 1995 году. В 2016 году был начальником ГУВД Бишкека, главой ГУВД Чуйской области он стал в 2018-ом.

Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов получил тяжелую травму головы в ночь с 7 на 8 августа в Кой-Таше в ходе спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.