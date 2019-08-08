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С начала года Ошский филиал РУПОИ выпустил более 800 протезных изделий

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- Оксана Гут
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С начала текущего года в Ошский филиал Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий обратились 1533 лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них 552 - дети. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития КР.

Так, за 7 месяцев Ошский филиал РУПОИ выпустили 827 протезных изделий на сумму 5 млн 362,5 тыс. сом, ортопедической обуви - 1267 пар на сумму 5 млн 3 тыс. сомов и ремонт протезно-ортопедических изделий - 210 штук на сумму 153,3 тыс. сомов.

Отмечается, что с деятельностью учреждения в Оше ознакомились заместитель министра труда и социального развития КР Жаныл Алыбаева и директор Института абилитации и реабилитации ФГБУ "Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Оксана Владимирова.

Для справки:

Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий (РУПОИ) Министерства труда и социального развития КР является государственным специализированным учреждением, обеспечивающим инвалидов войны, труда и детства, а также лиц с патологией опорно-двигательных органов протезами нижних и верхних конечностей, ортезами, туторами ортопедической обувью костылями и др. протезно-ортопедическими изделиями.


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URL: https://www.vb.kg/380594
Теги:
дети, инвалиды, социальная защита, Кыргызстан, Министерство социального развития
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