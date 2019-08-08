В погибшего спецназовца стреляли прямо в упор

У заместителя руководителя спецподразделения ГКНБ "Альфа" Усена Ниязбекова, который погиб во время штурма дома Атамбаева, остались 4 детей. Об этом редакции VB.KG сообщил один из сотрудников спецподразделения.

По его словам, Усену Ниязбекову было 46 лет.

- Он был отличным командиром и хорошим человеком. Убили его вероломно. Он сдавался и даже снял каску и один из сволочей выстрелил в него прямо в упор. Поэтому это не правда, когда они говорят, что у них не было оружия, - пояснил он.

Напомним, ранее ГКНБ сообщал, что в погибшего сотрудника спецподразделения стреляли из снайперской винтовки.

"Пуля, предположительно от снайперской винтовки, выпущенная со стороны дома, пробила жизненно важные органы работника спецназа. Бойцы спецназа применяли только резиновые пули, а со стороны дома отстреливались огнестрельным оружием", - сообщала пресс-служба ведомства.

Сегодня же глава ГКНБ Орозбек Опумбаев в ходе внеочередного заседания Жогорку Кенеша заявил, что именно Атамбаев стрелял из снайперской винтовки.

- Он говорил, что у него есть наградная винтовка СВД. Снайперская винтовка Драгунова - это серьезное оружие. И он стрелял в моих бойцов. Шестеро получили огнестрельные ранения. Тот, который получил смертельное ранение, ему даже пробило бронежилет. Я этого не ожидал, - сказал Опумбаев

В настоящий момент стало известно, что в медицинских учреждениях находятся 27 сотрудников ГКНБ, 5 из которых получили огнестрельные ранения. Состояние здоровья одного сотрудника оценивается как тяжелое и он находится в реанимации.

6 сотрудников ГКНБ удерживаются в Кой-Таше сторонниками Атамбаева.

Не установлено местонахождение 1 сотрудника.