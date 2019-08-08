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Глава ГКНБ попросил президента об отставке

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- Екатерина Улитина
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Глава ГКНБ Орозбек Опумбаев попросил президента Сооронбая Жээнбекова об отставке. Об этом он заявил сегодня, 8 августа, во время внеочередной сессии Жогорку Кенеша.

- Утром на заседании Совбеза я президенту сказал, что хочу подать в отставку. В этом есть моя вина. Надо было задействовать 3,5 тысячи своих бойцов. Пусть безоружными обеспечивали бы безопасность спецназа, - сказал Орозбек Опумбаев.

Депутат Дастан Бекешев потребовал, чтобы Генеральная прокуратура провела расследование, по факту дачи приказа для проведения "глупой" и "несвоевременной" спецоперации.

Орозбек Опумбаев объяснил, что спецоперацию проводили бойцы "Альфа" по просьбе следователя следственного управления МВД.


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URL: https://www.vb.kg/380600
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, ГКНБ, отставка, Кыргызстан, Орозбек Опумбаев
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