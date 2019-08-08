Глава ГКНБ попросил президента об отставке

Глава ГКНБ Орозбек Опумбаев попросил президента Сооронбая Жээнбекова об отставке. Об этом он заявил сегодня, 8 августа, во время внеочередной сессии Жогорку Кенеша.

- Утром на заседании Совбеза я президенту сказал, что хочу подать в отставку. В этом есть моя вина. Надо было задействовать 3,5 тысячи своих бойцов. Пусть безоружными обеспечивали бы безопасность спецназа, - сказал Орозбек Опумбаев.

Депутат Дастан Бекешев потребовал, чтобы Генеральная прокуратура провела расследование, по факту дачи приказа для проведения "глупой" и "несвоевременной" спецоперации.

Орозбек Опумбаев объяснил, что спецоперацию проводили бойцы "Альфа" по просьбе следователя следственного управления МВД.