ЕЭК отсрочила для КР введение техрегламента на ГСМ

Коллегия Евраззийской экономической комиссии на своем заседании, состоявшемся 7 августа, внесла изменения в Порядок введения в действие технических регламентов Союза в Кыргызстане.

Как отметили в ЕЭК, переходные положения по вступлению в силу союзного техрегламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" в части возможности оформления национальных сертификатов на автомобильное топливо заканчиваются 12 августа 2019 года. В соответствии с решением Коллегии ЕЭК эти сроки продлены по просьбе кыргызской стороны до 12 августа 2021 года.

До этой даты кыргызские предприниматели смогут оформлять документы об оценке соответствия топлива по обязательным требованиям КР, а до 12 августа 2023 года – применять названные документы на территории республики для выпуска своей продукции в обращение, если только срок их действия не истечет раньше.

Эта продукция маркируется национальным знаком соответствия Кыргызской Республики. Ее маркировка единым союзным знаком и обращение на рынке стран ЕАЭС не допускается.