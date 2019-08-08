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Сторонники Атамбаева оттеснили сотрудников МВД (видео)

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- Бакыт Стамов
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Дорога в Кой-Таш в районе села Кок-Жар для транспортных средств была перекрыта сотрудниками правоохранительных органов. Буквально недавно группа людей закидала камнями сотрудников МВД и оттеснила их от дороги. Видео об прислали в редакцию VB.KG очевидцы.

На кадрах видно, как митингующие закидали камнями сотрудников МВД, которые ранее перекрыли дорогу на Кой-Таш.

Напомним, ранее митинг сторонников Алмазбека Атамбаева у здания Медиа Форума был отменен. Один из выступающих заявил, что силовики готовят очередной штурм в Кой-Таше и все направились в сторону Кой-Таша.


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URL: https://www.vb.kg/380616
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МВД, конфликт, Кыргызстан
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