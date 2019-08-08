Сторонники Атамбаева оттеснили сотрудников МВД (видео)

Дорога в Кой-Таш в районе села Кок-Жар для транспортных средств была перекрыта сотрудниками правоохранительных органов. Буквально недавно группа людей закидала камнями сотрудников МВД и оттеснила их от дороги. Видео об прислали в редакцию VB.KG очевидцы.

На кадрах видно, как митингующие закидали камнями сотрудников МВД, которые ранее перекрыли дорогу на Кой-Таш.

Напомним, ранее митинг сторонников Алмазбека Атамбаева у здания Медиа Форума был отменен. Один из выступающих заявил, что силовики готовят очередной штурм в Кой-Таше и все направились в сторону Кой-Таша.