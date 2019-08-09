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ГКНБ советует Бабанову не возвращаться?

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- Оксана Гут
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В случае возвращения Омурбека Бабанова на Родину он будет привлечен к ответственности в рамках закона. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, госкомитет нацбезопасности КР расследует два уголовных дела, связанных с Бабановым.

"Первое уголовное дело возбужденно в отношении Омурбека Бабанова и других лиц по факту его выступления в микрорайоне "Амир-Тимур" города Ош (микрорайон "Он-Адыр"), при котором он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова и второе уголовное дело по факту приготовления к насильственному захвату власти и к массовым беспорядкам, которое приостановлено.

В настоящее время по первому уголовному делу проводится расследование", - говорится в сообщении ГКНБ.

Напомним, ранее партия "Республика" распространила заявление о том, что лидер партии "Республика" Омурбек Токтогулович Бабанов принял решение прилететь в Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/380627
Теги:
ГКНБ, Республика, Омурбек Бабанов, партии, Кыргызстан
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