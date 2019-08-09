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Омурбек Бабанов в Кыргызстане будет задержан

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- Бакыт Стамов
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Лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов будет задержан в Кыргызстане. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.

Напомним, экс-депутат Омурбек Бабанов прилетит сегодня в Бишкек в 14.40 часов. В данный момент он уже сидит в самолете.

Ранее ГКНБ сообщал, что в случае возвращения Омурбека Бабанова на Родину он будет привлечен к ответственности в рамках закона.

По данным ведомства, госкомитет нацбезопасности КР расследует два уголовных дела, связанных с Бабановым.


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URL: https://www.vb.kg/380632
Теги:
Омурбек Бабанов, Арест
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Комментарии
Линара
09.08.2019, 10:57

Правильно его тоже нужно задержать, пусть ответит за коррупцию и рекет

0
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Жэ
09.08.2019, 11:01

Получит по заслугам , пусть прилетает 

0
Цитировать
Жалоба модератору
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