Омурбек Бабанов в Кыргызстане будет задержан

Правильно его тоже нужно задержать, пусть ответит за коррупцию и рекет
Лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов будет задержан в Кыргызстане. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.
Напомним, экс-депутат Омурбек Бабанов прилетит сегодня в Бишкек в 14.40 часов. В данный момент он уже сидит в самолете.
Ранее ГКНБ сообщал, что в случае возвращения Омурбека Бабанова на Родину он будет привлечен к ответственности в рамках закона.
По данным ведомства, госкомитет нацбезопасности КР расследует два уголовных дела, связанных с Бабановым.