Кыргызстанцы впервые получили дипломы престижных вузов Хабаровска

В Хабаровске состоялся первый выпуск молодых кыргызстанцев, окончивших здешние вузы. Высшее образование юноши и девушки из КР получили в Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС) и Хабаровском государственном университете экономики и права (ХГУЭП).

Различные специальности студенты из КР приобрели, обучаясь на бюджетных местах данных вузов. Им также было предоставлено общежитие. Это стало возможным благодаря двухсторонним соглашениям, заключенным в 2015 году руководством университетов с почетным консулом КР в Хабаровске Кадырбеком Мырзабаевым, усилиями которого и был реализован этот проект. Участвуя в церемонии вручения дипломов, Мырзабаев также наградил выпускников грамотами почетного консульства.

- В нынешнем году продолжится набор молодежи из Кыргызстана в оба вуза, а также в Дальневосточную государственную академию физической культуры, - говорит Кадырбек Мырзабаев. – Причем абитуриенты, как и раньше, смогут сдавать вступительные экзамены в самом Кыргызстане. Сюда для их проведения, согласно договоренностям, направляются преподаватели этих университетов, выездные комиссии будут работать в Бишкеке и Оше.

Хабаровский государственный университет экономики и права - вуз федерального подчинения. На 40 его кафедрах работает свыше 500 преподавателей и обучается более 11 тысяч студентов. Подготовка ведется по 24 специальностям и 36 специализациям. Действуют факультеты – экономический, международных экономических отношений, управления, торгово-технологический, юридический. Реализация образовательных программ студентами ХГАЭП ведется по всем формам обучения: очной, заочной, дистанционной, экстернату.

Дальневосточный государственный университет путей сообщения в своей структуре имеет 10 институтов и 3 факультета. Профессорско-преподавательский состав насчитывает более 700 человек. Вуз осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов по приоритетным направлениям в области транспорта, электроэнергетики, строительства, управления и экономики. Удостоен Национальной общественной премии транспортной отрасли России "Золотая Колесница" в номинации "Лидер российской транспортной науки и образования".