Кыргызстан примет участие в масштабных учениях по безопасности в ЦА

Отработка задач по обеспечению военной безопасности в Центральноазиатском регионе – такова цель стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", которое запланировано на сентябрь. По информации Министерства обороны РФ, к участию в КШУ приглашены и воинские контингенты стран ОДКБ.

Учения "Центр" организуются раз в четыре года, и в МО РФ их называют главным событием этого года. Основным местом развертывания маневров станет Центральный военный округ России, его полигон Донгуз в Оренбургской области. Но впервые такие учения пройдут и на полигонах государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В целом же для укрепления военного и военно-технического сотрудничества со странами Центральноазиатского региона в ЦВО на 2019 год запланировано 78 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Анализируя результаты 2018 года, в командовании ЦВО отмечают, что тогда с вооруженными силами ряда государств было проведено 51 мероприятие, из них шесть совместных учений и три командно-штабные тренировки. В них участвовали военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая и Пакистана.

Плановые мероприятия проводились по линии ОДКБ, СНГ и ШОС. Наиболее значимыми стали три совместные командно-штабные тренировки в Кыргызстане и Таджикистане, совместное антитеррористическое учение "Мирная миссия-2018"; совместное антитеррористическое учение силовых структур государств СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018", учение с разведывательными подразделениями стран ОДКБ "Поиск-2018", КШУ с коллективными авиационными силами ОДКБ "Воздушный мост-2018", совместные учения "Взаимодействие-2018" с контингентами КСОР ОДКБ, "Нерушимое братство-2018" с миротворческими силами Организацции.

В подчинении командованию ЦВО находится и российская авиабаза "Кант", которая одновременно является авиационным компонентом Коллективных сил ОДКБ в Центральной Азии. В рамках подготовки к международным учениям "Центр-2019" личный состав "Канта" провел на днях тренировку по огневой подготовке. В ходе нее военнослужащие на базе учебного центра "Ала-Тоо" отработали стрельбу из штатного вооружения с места по появляющимся и движущимся целям со сменой огневой позиции, днем и в условиях ограниченной видимости.