Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстан примет участие в масштабных учениях по безопасности в ЦА

96  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отработка задач по обеспечению военной безопасности в Центральноазиатском регионе – такова цель стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", которое запланировано на сентябрь. По информации Министерства обороны РФ, к участию в КШУ приглашены и воинские контингенты стран ОДКБ.

Учения "Центр" организуются раз в четыре года, и в МО РФ их называют главным событием этого года. Основным местом развертывания маневров станет Центральный военный округ России, его полигон Донгуз в Оренбургской области. Но впервые такие учения пройдут и на полигонах государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В целом же для укрепления военного и военно-технического сотрудничества со странами Центральноазиатского региона в ЦВО на 2019 год запланировано 78 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Анализируя результаты 2018 года, в командовании ЦВО отмечают, что тогда с вооруженными силами ряда государств было проведено 51 мероприятие, из них шесть совместных учений и три командно-штабные тренировки. В них участвовали военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая и Пакистана.

Плановые мероприятия проводились по линии ОДКБ, СНГ и ШОС. Наиболее значимыми стали три совместные командно-штабные тренировки в Кыргызстане и Таджикистане, совместное антитеррористическое учение "Мирная миссия-2018"; совместное антитеррористическое учение силовых структур государств СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018", учение с разведывательными подразделениями стран ОДКБ "Поиск-2018", КШУ с коллективными авиационными силами ОДКБ "Воздушный мост-2018", совместные учения "Взаимодействие-2018" с контингентами КСОР ОДКБ, "Нерушимое братство-2018" с миротворческими силами Организацции.

В подчинении командованию ЦВО находится и российская авиабаза "Кант", которая одновременно является авиационным компонентом Коллективных сил ОДКБ в Центральной Азии. В рамках подготовки к международным учениям "Центр-2019" личный состав "Канта" провел на днях тренировку по огневой подготовке. В ходе нее военнослужащие на базе учебного центра "Ала-Тоо" отработали стрельбу из штатного вооружения с места по появляющимся и движущимся целям со сменой огневой позиции, днем и в условиях ограниченной видимости.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380636
Теги:
Министерство обороны, Россия, учения, армия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  