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Чиновница Минсельхоза повысила себя в должности - прокуратура

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- Екатерина Улитина
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Генеральная прокуратура просит привлечь к дисциплинарной ответственности чиновников Минсельхоза, которые вводили в заблуждение китайских партнеров, чтобы "выбить" бесплатную поездку.

Как пояснили в Генеральной прокуратуре заведующая отделом экспорта сельхоз продукции Анаркуль Беккулиева должна была представлять Кыргызстан на Международной выставке Морского шелкового пути 21-го века, которая будет проходить 23-26 августа в Гуаньчоу.

Однако, организаторы оплачивали расходы, связанные с посещением выставки, приглашенным лицам, занимающим должности не ниже заместителей руководителя ведомства. Анаркуль Беккулиева самостоятельно подготовила проект справки с внесением в нее заведомо недостоверных сведений о занятии ею должности заведующей отделом в ранге заместителя министра. Эту справку подписал заместитель министра Исаев А.С.

"Согласно структуре центрального аппарата Министерства, занимаемая Беккулиевой должность не является равнозначной должности заместителя министра. Кроме того, в нарушение требований Закона "О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики Кыргызской Республики" о взаимодействии с субъектами иностранных государств через Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, Министерством переписка с представителями Секретариата Международной выставки (Китайская Народная Республика) по вопросу участия представителя Министерства в указанном мероприятии велась напрямую", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По итогам проверки Генеральная прокуратура на имя премьер-министра внесено представление об устранении нарушений законов и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/380646
Теги:
выставка, Китай, Кыргызстан, скандал, Генеральная прокуратура, Минсельхоз
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