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Новое госагентство наконец-то наведет порядок с водными ресурсами?

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- Александр Тузов
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В эти дни начинает свою работу Государственное агентство водных ресурсов Кыргызской Республики, созданное постановлением Правительства на базе теперь уже бывшего Департамента водного хозяйства и мелиорации.

Как рассказал VB.KG директор Госагентства водных ресурсов Кокумбек Таштаналиев, "увы, но до самого последнего времени управление водными ресурсами осуществлялось разрознено, а отдельные функции управления выполнялись различными ведомствами. Если прямо сказать, отсутствовала координация деятельности. Отсутствовал единый орган, уполномоченный на выработку и реализацию единой государственной водной политики".

"До настоящего времени управление водными ресурсами осуществляется разрознено, а отдельные функции управления выполняются различными ведомствами. Между указанными органами отсутствовала координация деятельности по водному вопросу. Отсутствовал единый орган, уполномоченный на выработку и реализацию единой государственной водной политики", - подчеркивает Таштаналиев.

На этот новый государственный орган возложены функции реализации государственной водной политики, осуществления координации мероприятий по управлению и использованию водных ресурсов и их мониторинг.

Как особо выделяют в отделе информационного обеспечения Правительства, создание Агентства не повлечет увеличения общей численности сотрудников и госслужащих".

В одном государственном органе будет сосредоточена реализация двух основных направлений в развитии регионов, касающихся водных ресурсов: Стратегия развития питьевого водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах и Государственная программа развития ирригации в Кыргызской Республике в 2017-2026 годах. Первым этапом будут реализовываться проекты по обеспечению к 2023 году всех сел чистой питьевой водой, а также реализация строительства 31 ирригационного объекта, что позволит ввести около 26,8 тыс. га новых орошаемых земель, повысить водообеспеченность земель на площади около 46 тыс. га. А также Государственному агентству будет передан руководство работой по понижению грунтовых вод в сельских населенных пунктах.

Корреспондент VB.KG поинтересовался, будет ли создаваться общественный совет при Госагентстве по водным ресурсам? А то ведь неправильно будет – такое госагентство с большим притоком зарубежных грантов и без общественного контроля?

"В наших планах – создание общественного совета при Госагентстве, который будет контролировать его деятельность. Уникальные по чистоте водные ресурсы Кыргызстана заслуживают открытого и прозрачного общественного контроля", - заверил директор Госагентства водных ресурсов Кокумбек Таштаналиев.

Подробности читайте в одном из ближайших номеров газеты "Вечерний Бишкек".


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URL: https://www.vb.kg/380647
Теги:
вода, водоснабжение, грант, кредит, правительство
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