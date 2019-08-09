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Сергей Приходько: "Интер РАО" рассмотрит варианты сотрудничества с КР

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- Евгений Денисенко
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Крупнейшая российская энергокомпания "Интер РАО" может рассмотреть варианты сотрудничества с Кыргызстаном в гидроэнергетической отрасли. Но при условии выполнения обязательств по соглашению о Верхне-Нарынском каскаде и компенсации затрат компании "Русгидро" по этому проекту. Об этом российским журналистам заявил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

По его словам, "в июне тематика проектов строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1 обсуждалась на двусторонних экспертных консультациях с участием российских компаний. И АО "Интер РАО" готово рассмотреть возможность возобновления работы по проекту в случае обеспечения его экономической эффективности", - отметил Приходько.

Он сообщил, что представители Кыргызстана в конце 2018 года уже обращались к российской стороне с предложением рассмотреть возможность возобновления сотрудничества при сооружении Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

Этот проект стартовал на основе межправительственного соглашения в 2012 году и предусматривал строительство при участии "Русгидро" первых четырех ГЭС Верхне-Нарынского каскада на реке Нарын. Общая установленная мощность каскада должна была составить 191 МВт, среднегодовая выработка – 1 055 млн. кВт∙ч. Возведение всех станций предусматривалось осуществить в течение 4-5 лет. Также речь шла о возможности сотрудничества с российскими энергетиками.

Однако в 2016 году соглашение по обоим проектам было расторгнуто по инициативе кыргызской стороны. К тому моменту "Русгидро" уже вложила в проект по ВНК 37 миллионов долларов собственных средств. Требование о компенсации расходов компании стало предметом международного арбитражного разбирательства.

Река Нарын является крупнейшей рекой Центральной Азии, уже на территории Узбекистана, сливаясь с Карадарьей, она дает начало Сырдарье. Нарын течет в горах, имеет падение более 3 км и большой гидропотенциал - 36,5 млрд.кВт.ч в год.

В советское время на этой водной артерии был построен Нарынский каскад - Токтогульская, Курпсайская, Ташкумырская, Шамалдысайская, Учкурганская ГЭС, которые обеспечивают потребности Кыргызстана в электроэнергии, а в многоводный период позволяли заработать на экспорте. Но "жемчужиной" каскада называли запроектированную самую верхняя ступень каскада - Камбаратинская ГЭС-1, которая должна была обладать мощностью 1900 МВт и среднегодовой выработкой 5,088 млрд кВт.ч.


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URL: https://www.vb.kg/380652
Теги:
ГЭС, Россия, энергетика, Верхне-Нарынский каскад, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Камбар-Ата
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