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В аэропорту Омурбека Бабанова ожидают несколько сотен сторонников

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- Оксана Гут
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Сегодня, 9 августа, ожидается прилет основателя партии "Республика" Омурбека Бабанова. В аэропорту его ждут несколько сотен сторонников. Настроены они позитивно.

Напомним, Омурбек Бабанов отсутствовал в стране почти два года. После президентских выборов он заявил о прекращении политической карьеры и 23 октября 2017 года вылетел из Бишкека в Москву, где и находился все это время.

В отношении него было возбуждено два уголовных дела по статье 299 ч.2 "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды" УК КР и статье 297 ч.1 "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя" УК КР. Последнее приостановлено.

В апреле текущего года Бабанов заявил о том, что возвращается на родину и готов сотрудничать со следствием. Сторонники планировали встретить его масштабными мирными митингами. Однако уже в аэропорту он передумал лететь в Бишкек, объяснив это тем, что "третьи силы" планируют провокации.


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URL: https://www.vb.kg/380655
Теги:
Омурбек Бабанов, Россия, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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