Жээнбеков: ЕАЭС стал сильным и эффективным интеграционным объединением

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 августа, в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области встретился с главами делегаций Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) ЕАЭС.

Глава государства поприветствовал глав Правительств в Кыргызстане и поздравил всех с пятилетием подписания Договора о Союзе и 25-летием идеи евразийской интеграции.

"За это время ЕврАзЭС стал сильным и эффективным интеграционным объединением. Совместно принимаются меры по реализации свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Постепенно наращивается объем взаимной и внешней торговли. Рост ВВП в 2018 году в целом по Союзу составил 2,5%", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что международная деятельность Союза стала привлекательной на мировой арене. Расширяются торгово-экономические отношения и географическая карта сотрудничества. Подписаны соглашения с Китаем и Ираном. Эффективно работает зона свободной торговли с Вьетнамом. Активно ведутся переговоры с Израилем, Сингапуром, Сербией, Индией и Египтом. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с рядом крупнейших региональных объединений.

"Важно продолжить расширять перечень стран, с которыми мы упрощаем процедуры взаимной торговли. Необходимо также направить наши усилия на реализацию инфраструктурных проектов. Например, для Кыргызстана повышенный интерес представляет сфера железнодорожного транспорта. Совместные проекты в данном направлении принесут нам всем хорошие экономические дивиденды, что повысит интерес других стран Центральной Азии к нашему интеграционному объединению", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Как он отметил, ЕврАзЭС находится на важном этапе исторического развития. Важно направить свои усилия на дальнейшее укрепление интеграционных связей, устранение барьеров и создание благоприятных условий для бизнеса, а также финансовых институтов, направленных на выравнивание экономик. Продолжить расширять кооперационные связи, укреплять ресурсный потенциал и стимулировать инновационные процессы.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Проект "Евразийская сеть промышленной кооперации" приведет к использованию сырья и продуктов, производимых внутри Союза. Реализация Соглашения о маркировке товаров Союза уже доказала свою эффективность борьбы с контрабандой и "серым" импортом. Необходимо продолжать данную работу и учитывать возможности государств Союза, а также готовность малого и среднего бизнеса. Значимым является функционирование внутреннего рынка Союза, а именно свобода перемещения товарÐ �в.

Также он обратил внимание на необходимость наделения Комиссии соответствующими полномочиями для эффективного устранения препятствий на внутреннем рынке Союза, подчеркнув, что такая инициатива уже не раз поднималась на заседаниях Высшего совета, подчеркнув, что одним из важных вопросов являются нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин.

Президент Сооонбай Жээнбеков отметил, что повестка дня заседания насыщенная и актуальная. Решения, принимаемые сегодня, придадут дополнительный импульс практической реализации целей ЕврАзЭС,

Выступивший от имени глав правительств (ЕМПС) ЕАЭС, Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил признательность за приглашение, организацию и проведение Межправсовета на берегу Иссык-Куля.

"Вы упомянули те 5 лет существования ЕАЭС, за которые мы действительно добились определенных успехов. Снижаются административные барьеры, исчезают препятствия для ведения бизнеса, общения людей. Страны Союза выступают уже в мировом конкурентном поле, как единое целое. И самое главное, что доверительными являются контакты между людьми, компаниями, предприятиями, общественными организациями, входящими в состав нашего Союза", - отметил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что сегодня на заседании будут обсуждены актуальные вопросы деятельности Союза, вопросы формирования наднационального регулирования, выразив надежду, что все существующие вопросы будут решены в положительном русле.

Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал участникам заседания Евразийского межправительственного совета ЕАЭС продуктивной работы во благо развития и укрепления Союза, а также приятного пребывания на Иссык-Куле.