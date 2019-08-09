В КР ожидается дождь, переходящий в снег

14-15 августа и 16 августа ночью на большей части территории Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, а также в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются временами дожди и грозы. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

По его данным, 15 августа и 16 августа в высокогорных районах возможен дождь, переходящий в снег. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Ожидается резкое понижение дневной температуры воздуха.

"Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Кроме того, 9-10 августа в связи с ожидаемыми ливневыми дождями в горных и предгорных районах Иссык-Кульской области возможны селевые явления", - говорится в сообщении Кыргызгидромета.