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Редакция VB.KG поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом!

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане сегодня, 11 августа, отмечается священный для мусульман праздник - Курман айт.

В столице уже прошли основные праздничные мероприятия. Несколько тысяч веруюших совершили Айт намаз на старой площади.

Всех собравшихся поздравили от имени президента страны Сооронбая Жээнбекова, также с речью выступили торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков, мэр Бишкека Азиз Суракматов. Они пожелали всем кыргызстанцам мира, благополучия и здоровья.

В свою очередь и редакция VB.KG поздравляет своих читателей и всех граждан с Курман айтом.

Желаем добра, процветания, здоровья, мира всем нам!

Праздник Курман айт, также известный как Ид аль-Адха или Праздник жертвоприношения, является самым священным праздником в исламском календаре. Он проходит в десятый день месяца Дху аль-Хиджа, после окончания хаджа (паломничества в Мекку). Поскольку точная дата зависит от лунного календаря, дата Курман Айт может меняться каждый год, или в один грегорианский год выпасть дважды.

На Курман айт состоятельным семьям принято приносить в жертву баранов, треть мяса они оставляют себе, а две другие третьи должны жертвовать друзьям и нуждающимся.

Верующие одеваются в свои лучшие одежды и отправляются на специальные утренние молитвы, после чего они навещают друзей и семью. Готовится много еды, чтобы можно было накормить не только себя, но и ближних. По случаю праздника объявляется выходной.


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URL: https://www.vb.kg/380679
Теги:
ислам, праздник, Кыргызстан, поздравление
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