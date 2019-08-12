Следующим премьером КР станет Омурбек Бабанов?

В Кыргызстане приехавший Омурбек Бабанов создает полис интеллектуальной силы. При этом он может претендовать на пост премьер-министра. Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

По его словам, Омурбек Токтогулович получит повестку в ГКНБ, будет сотрудничать со следствием и с него, скорей всего, будут сняты все обвинения.

- Бабанов станет тем самым экономическим двигателем. Так как вероятнее всего правительство Абылгазиева будет отправлено в отставку этой осенью. Тем более, что два последние года потеряны для страны на противостояние Атамбаева и Жээнбекова. Решит Бабанов и вопросы регионального недопонимания. Но в первую очередь, он будет нейтрализовывать образовавшуюся экономическую дыру, которая сейчас наиболее болезненна и дестабилизирует ситуацию в стране. Таким образом, получается тандем – стабильный Жээнбеков, закрывающий политическое поле, и креативный Бабанов - в экономическом блоке. Это снижает градус политического противостояния и уводит фактор Атамбаева на второй план. Так как все будут фокусироваться на Бабанове,- подчеркнул Марс Сариев.

Напомним, 9 августа лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов вернулся в Кыргызстан. В аэропорту его встретили депутаты ЖК и сотни сторонников, после короткого выступления он отправился к себе домой. Сейчас со своей семьей он находится в родном селе в Таласской области.