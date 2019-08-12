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Кыргызстанцы организуют в Москве свой форум

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- Евгений Денисенко
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Форум, посвященный 17-летию крупнейшей в России кыргызской диаспоральной организации "Кыргыз бирмдиги" – "Кыргызское единение", состоится в сентябре в Москве. Он организуется во взаимодействии с властями российской столицы и пройдет в здании Общественной палаты РФ, сообщила вице-президент "КБ-КЕ" Аниса Джеенбекова.

-Наша организация, имеющая статус межрегиональной, действует в рамках Москвы и Московской области, но сотрудничает с кыргызскими сообществами и в других регионах РФ, - говорит Джеенбекова. - Она одна из немногих среди них официально зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ, а также представлена во многих других государственных и общественных структурах. В частности, в правительстве Москвы, его департаментах, в Общественной палате России, в различных ассоциациях, национально-культурных объединениях. Являясь одной из самых старых организаций кыргызской диаспоры в стране, немало сделала за минувшие годы для решения здесь проблем наших соотечественников, активно участвует в укреплении дружественных связей между обеими странами. Пришла пора проанализировать весь накопленный опыт, определить новые горизонты деятельности. Именно поэтому мы не стали ждать юбилейной для организации даты, а проведем такую работу в связи с ее 17-летием.

Как рассказала вице-президент "Кыргыз биримдиги", форум по этому поводу назначен, по согласованию с руководством Москвы, на 28 сентября. И пройдет в Мраморном зале Общественной палаты РФ, которая стала одним из главных соорганизаторов мероприятия. Подготовка к этому важному для кыргызстанцев в России событию идет с мая, ее координирует оргкомитет в составе 10 человек, сформированный из лидеров и активистов диаспоры.

- Мы ждем на форуме большое количество гостей как из Кыргызстана, так и самой России, приглашения уже рассылаются. Среди этих людей – представители правительств и парламентов обеих стран, политические, общественные деятели, сотрудники российских ведомств и организаций, работающих с мигрантами, руководители кыргызских и других национальных сообществ, действующих в стране. Надеемся, что на форуме удастся обменяться мнениями и опытом в решении проблем, направленных на адаптацию в РФ приезжих, трудовых мигрантов, консолидировать для этого усилия различных сторон, активизировать содействие интеграционными инициативам Кыргызстана и России, - продолжает Джеенбекова.

- Очень важно, - считает она, - помочь мигрантам не замыкаться в своих диаспоральных круга, способствовать их личностному развитию. Нацеленность только на работу и зарабатывание денег важна, но ее недостаточно. Человек должен расти духовно, культурно, расширять свой кругозор, мировоззрение. В современной России для этого множество возможностей. О том, как решать и эти задачи, тоже пойдет речь на форуме


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URL: https://www.vb.kg/380689
Теги:
Россия, соотечественники, форум, диаспора, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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