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Индиру Джолдубаеву привлекут по делу Батукаева?

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- ВБ
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Против экс-генерального прокурора Индиры Джолдубаевой даны показания. Об этом изданию Govori.tv сообщили источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что показания даны по делу незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева. Отмечается, что Индира Джолдубаева будучи заведующей отделом судебной реформы и законности аппарата президента КР могла дать соответствующие указания судьям.

Также отмечается что показания против Джолдубаевой дал бывший судья Нарынского горсуда Жапар Эрматов, освободивший криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Взамен на показания Жапар Эрматов и был освобожден под домашний арест.

Пока неизвестно будет ли вызвана Индира Джолдубаева на допрос.

Напомним, Эрматов 9 апреля 2013 года рассмотрел представление исполняющего обязанности заместителя начальника СИЗО-4 об освобождении Батукаева от неотбытого наказания в виде 8 лет 3 месяцев и 7 дней. Судья не должен был принимать в производство данный материал, так как представление было подписано не начальником учреждения, а и.о. замначальника, то есть ненадлежащим лицом, утверждала прокуратура. В его отношении было возбуждено по статьям 335 "Вынесение заведомо неправосудного приговора или иного судебного акта" и 319 "Коррупция" Уголовного кодекса КР.

Индира Джолдубаева в 2011 - 2015гг. возглавляла отдел судебной реформы и законности аппарата президента КР.


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URL: https://www.vb.kg/380701
Теги:
судья, Индира Джолдубаева, Кыргызстан, следствие, Азиз Батукаев
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