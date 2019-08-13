Глава ГКНБ Орозбек Опумбаев: Атамбаев трус, но мы его взяли

Бывший президент Алмазбек Атамбаев рассчитывал на то, что следующим шагом правоохранительных органов после трех повесток будет именно принудительный привод. Атамбаеву нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот. Он специально окружил себя женщинами, детьми и пожилыми людьми, которым заплатил по тысячу сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава ГКНБ Орозбек Опумбаев.

По его словам, Атамбаев сам несколько раз сам говорил о том, что будет отстреливаться. Поэтому и было принято решение отправить на его задержание антитеррористическое подразделение.

- Это рядовое действие. Спецназ Альфа должен был прикрыть оперативных сотрудников от насильственных действий извне, т.е. сделать коридор. Поэтому спецназовцев было мало. Всего было пять вариантов принудительного привода. Один из них тот, что был осуществлен 7 августа. Мы собирали информацию о том, кто и когда заходил на территорию резиденции Атамбаева. Было принято решение о его приводе, когда во дворе его дома находилось всего 30 человек, - пояснил Опумбаев.

Также глава ГКНБ еще раз обвинил в убийстве спецназовца самого Атамбаева.

- Там была обнаружена снайперская винтовка Драгунова, стреляющая на полторы тысячи метров, представляете, и почти тысяча патронов и несколько винтовок. Мои ребята зашли, не применив оружие. В главу Чуйского ГУВД бросили камень из-за забора. Мы все стояли рядом. Мои ребята могли применить оружие, но ни один из них не сделал этого, это подвиг. Мое задание было таким, чтобы ни один гражданский не пострадал, даже ценой смерти нашего бойца. Сам Атамбаев сказал, что стрелял шесть раз. Все шесть выстрелов нашли свое подтверждение. Первый – это глава спецоперации Ниязбеков. Судмедэкспертиза подтвердила, что Усен погиб сразу и выстрел был целенаправленный в сердце. Пострадали еще пятеро. К примеру, у молодого парня, старшего лейтенанта нет четырех фалангов рук, вытек глаз. Все выстрелы шли на поражение, - сказал он.

В заключение Опумбаев отметил, что спецоперация в первый день не проводилась.

- Спецоперация была во второй день. И в этом случае мои ребята сработали и были в полной боевой готовности. Была дана команда, действовать адекватно по ситуации, мы должны были задержать его любым способом. Атамбаев трус, но мы его взяли, - добавил он.