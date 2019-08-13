Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Главу Минсельхоза Чодуева обвинили в мошенничестве на 1 млн долларов

858  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполнительный директор компании "Коттон Оушен" из Жалал-Абада Ибрагимова Замира обвиняет нынешнего министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева в присвоении миллиона доллара. Об этом редакции VB.KG заявила она сама.

По ее словам, чиновник присвоил деньги, которые были переданы его компании на заготовку хлопка.

- Я официально заявляю, что в августе 2007 года будучи директором "Коттон Оушен" передала Эркинбеку Чодуеву, в то время исполнительному директору ОсОО "Хлопковая корпорация Лиматекс", наличные средства в сумме более 1 500 000 млн долларов США для заготовки хлопка. Чодуев обязался выполнить перед нами договорные обязательства по заготовке сырья в требуемых объемах. При этом на руках мы имеем все финансовые документы, подтверждающие передачу денег ОсОО "Хлопковая корпорация Лиматекс". Спустя некоторое время Чодуев начал нас всячески избегать и скрываться. Договорные обязательства не были выполнены и деньги нам никто не вернул, - пояснила Ибрагимова.

После этого представители "Коттон Оушен" обратились в правоохранительные органы с заявлением, чтобы в отношении Чодуева были приняты меры.

- Самое парадоксальное, уже более 8 лет следствие стоит на месте, хотя экспертиза подтвердила, что во всех договорах стоит подпись именно Чодуева. Но тем не менее следствие несколько раз прекращалось и несколько раз возобновлялось. Когда на него возбудили уголовное дело, он уже был заместителем министра. Поэтому, я думаю, дело так затянулось, - предположила она.

Теперь пострадавшая сторона обратилась в Генеральную прокуратуру и МВД КР, чтобы дело перевели в Бишкек.

- Наша просьба была услышана и теперь мы намерены ждать результатов следствия. Надеемся, что справедливость восторжествует, - добавила она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380711
Теги:
бизнес, мошенничество, Кыргызстан, чиновник, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  