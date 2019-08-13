Главу Минсельхоза Чодуева обвинили в мошенничестве на 1 млн долларов

Исполнительный директор компании "Коттон Оушен" из Жалал-Абада Ибрагимова Замира обвиняет нынешнего министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева в присвоении миллиона доллара. Об этом редакции VB.KG заявила она сама.

По ее словам, чиновник присвоил деньги, которые были переданы его компании на заготовку хлопка.

- Я официально заявляю, что в августе 2007 года будучи директором "Коттон Оушен" передала Эркинбеку Чодуеву, в то время исполнительному директору ОсОО "Хлопковая корпорация Лиматекс", наличные средства в сумме более 1 500 000 млн долларов США для заготовки хлопка. Чодуев обязался выполнить перед нами договорные обязательства по заготовке сырья в требуемых объемах. При этом на руках мы имеем все финансовые документы, подтверждающие передачу денег ОсОО "Хлопковая корпорация Лиматекс". Спустя некоторое время Чодуев начал нас всячески избегать и скрываться. Договорные обязательства не были выполнены и деньги нам никто не вернул, - пояснила Ибрагимова.

После этого представители "Коттон Оушен" обратились в правоохранительные органы с заявлением, чтобы в отношении Чодуева были приняты меры.

- Самое парадоксальное, уже более 8 лет следствие стоит на месте, хотя экспертиза подтвердила, что во всех договорах стоит подпись именно Чодуева. Но тем не менее следствие несколько раз прекращалось и несколько раз возобновлялось. Когда на него возбудили уголовное дело, он уже был заместителем министра. Поэтому, я думаю, дело так затянулось, - предположила она.

Теперь пострадавшая сторона обратилась в Генеральную прокуратуру и МВД КР, чтобы дело перевели в Бишкек.

- Наша просьба была услышана и теперь мы намерены ждать результатов следствия. Надеемся, что справедливость восторжествует, - добавила она.