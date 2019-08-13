Каким нормам должна соответствовать бытовая техника, выпускаемая в ЕАЭС

Принят технический регламент ЕАЭС "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств". Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

Технический регламент ЕАЭС устанавливает требования к энергоэффективности продукции электротехники, а также требования к маркировке энергопотребляющих устройств и классы энергетической эффективности. Регламент распространяется на холодильники, телевизоры, компьютеры, стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры воздуха, комнатные вентиляторы, водяные насосы и другие электроприборы.

Разработан Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы обеспечить энергетическую эффективность этих приборов и сберечь тем самым энергоресурсы.

Кроме того, технический регламент ЕАЭС поможет предупредить действия недобросовестных предпринимателей, которые порой вводят потребителей в заблуждение относительно энергетической эффективности таких устройств.

Для лучшего информирования покупателей отдельные виды энергопотребляющих устройств будут снабжены специальными этикетками и техническими листами об энергетической эффективности. Устанавливаются классы энергоэффективности таких устройств. Также техрегламент предусматривает утверждение комиссией форм этикеток энергетической эффективности.

Энергопотребляющие устройства будут выпускаться на рынок Союза, только если отвечают нормам названного технического регламента и других техрегламентов, которые на них распространяются. И при условии, что прошли определенную процедуру оценки соответствия. Они маркируются единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.

Вступает в силу с 1 сентября 2021 года с учетом принятия решения Совета по этикеткам энергопотребляющих устройств.

В соответствии с решением Совета ЕЭК предусмотрено введение в действие отдельных требований техрегламента Союза, что позволит обеспечить плавный переход производителей энергопотребляющих устройств на единые обязательные требования.

Срок переходного положения - 24 месяца (до 1 сентября 2023 года).

Поэтапное введение в действие требований энергоэффективности установлено в следующих приложениях технического регламента:

– Приложение № 3 (Двигатели электрические асинхронные – 2021, 2023, 2025 гг.);

– Приложение № 5 (Бытовое и офисное электрическое оборудование в режиме ожидания и режиме выключения – 2021 и 2022 гг.);

– Приложение № 9 (Лампы электрические – 2021, 2022, 2023 и 2024 гг.);

– Приложение № 12 (Люминесцентные лампы без встроенного пускорегулирующего аппарата, газоразрядные лампы высокого давления, пускорегулирующие аппараты и светильники для таких ламп – 2021 и 2022 гг.);

– Приложение № 13 (Лампы направленного света, светодиодные лампы и связанное с ними оборудование – 2021, 2022, 2023 гг.);

– Приложение № 14 (Машины сушильные барабанного типа– 2021, 2022, 2023 гг.).