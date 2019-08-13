Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

МВД: Уволен Курсан Асанов "за предательство интересов кыргызской милиции"

510  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 13 августа, распоряжением премьер-министра Кыргызской Республики заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Курсан Асанов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Отмечается, что службой внутренних расследований МВД КР проведено служебное расследование по выполнению прямых функциональных обязанностей заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова по недопущению массовых беспорядков и обеспечению охраны общественного порядка 7-8 августа, в ходе мероприятия по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева.

- По итогам служебного расследования за предательство интересов кыргызской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Курсана Асанова, - говорится в сообщении.

В настоящее время итоги служебного расследования переданы в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для дачи юридической оценки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380724
Теги:
Курсан Асанов, массовые беспорядки, увольнение, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  