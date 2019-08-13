Место Курсана Асанова в МВД занял Памирбек Асанов

Памирбек Асанов назначен заместителем министра внутренних дел Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Асанов Памирбек Джумалиевич назначен заместителем министра внутренних дел КР.

Ранее Памирбек Асанов возглавлял Следственную службу МВД КР.

Напомним, с формулировкой "за предательство интересов кыргызской милиции и утери доверия" Курсан Асанов распоряжением премьер-министра был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел.