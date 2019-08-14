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В Чуйской области милиция уничтожает дикорастущую коноплю

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- Оксана Гут
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В Чуйском районе сотрудниками милиции проводятся профилактические мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

С 12 по 17 августа сотрудниками ОВД Чуйского района совместно с местными айыл окмоту, а также местными жителями проводятся мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли (Кара-Куурай) на территории района.

Сотрудники милиции осуществили подворный обход, обход местностей пораженных дикорастущей коноплей. В результате в селе Чуй было обнаружено 0.20 га дикорастущей конопли, а на поле, расположенном в селе Жаны-Чек, также - 0.30 га. Дикорастущая конопля была сначала скошена, а затем сожжена.

В рамках мероприятия проведена разъяснительная работа среди населения по вопросам об ответственности, связанной с незаконным выращиванием наркосодержащих растений, а также непринятием мер по их уничтожению.


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URL: https://www.vb.kg/380734
Теги:
ГУВД, наркотики, Чуйская область, Кыргызстан, конопля, уничтожение наркотиков
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