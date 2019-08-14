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Эксперт: Заявлять, что Атамбаев готовил госпереворот, – "лепить горбатого"

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- ВБ
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Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев планировал государственный переворот, "ему нужна была кровь", заявил глава Государственного комитета национальной безопасности ГКНБ Орозбек Опумбаев. Заявление чиновника такого уровня может обострить ситуацию в обществе, которое и без того разделилось на тех, кто за Атамбаева и против него. Об этом говорится в авторском материале российского издания "НГ".

К предъявленным бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву обвинениям в организации массовых беспорядков и покушения на убийство добавилось еще и планирование государственного переворота. Как рассказал на пресс-конференции в Бишкеке глава ГКНБ Орозбек Опумбаев, "Атамбаеву нужна была кровь. Кровь ему нужна была, чтобы совершить государственный переворот". По словам главного силовика, экс- президент готовился к операции давно. Он "собирал в своем доме женщин, детей и стариков и платил им по 1 тыс. сомов. "Его умысел – чтобы с приходом милиции начались столкновения", – пояснил Опумбаев. По его словам, "когда стало понятно, что Атамбаев сдаваться не намерен, был совершен ряд насильственных действий, применено оружие, было принято решение", – цитирует главу ГКНБ агентство АКИ-press. "Но Атамбаев бежал и спровоцировал беспорядки, – продолжил Опумбаев. – Если бы он остался… Почему он убежал? Чего он боялся? Оперработник дал бы ему постановление. Он почитал бы, сказал бы, мол, не пойду. После чего его сопроводили бы в следственное управление и допросили как свидетеля". Но у Атамбаева, по словам главы ГКНБ, "был совсем другой умысел". "Он этого хотел. Он знал, что так произойдет... Ему нужно было отстреливаться, пока соберутся сторонники. Все было организовано", – подчеркнул Опумбаев.

Политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что в словах главы ГКНБ Орозбека Опумбаева трудно уловить смысловую связку. "Либо глава Опумбаев не очень хорошо владеет русским языком, либо он пропустил какие-то связующие моменты, которые должны были выглядеть доказательством того, что Атамбаев готовил госпереворот и ему нужна была кровь. Да, Атамбаева можно обвинить во многих преступлениях, в том, что погиб офицер "Альфы", второй омоновец ранен, в том, что Атамбаев отказывался явиться на допрос, но заявлять, что бывший президент готовил государственный переворот, – это "лепить горбатого", – сказал "НГ" Дубнов. По мнению эксперта, "такого рода абсолютно бездоказательное обвинение, брошенное на высоком уровне руководства силовых структур Киргизии, позволяет говорить о том, что власть не совсем адекватно представляет последствия этого шага". "Это заявление может стать катализатором для новых обвинений в адрес руководства страны в стравливании людей, в несправедливых обвинениях, в попытках расправиться с неугодными нынешней власти людьми и свести с ними счеты, начать охоту на ведьм. К сожалению, перевороты, ставшие типичной национальной чертой политических игр Киргизии, воспроизводят дурную цепь, которая заводит страну в глубокую пропасть", – подчеркнул эксперт.

Между тем репрессии сторонников Атамбаева продолжаются. Правозащитница Рита Карасартова на своей странице в Facebook написала, что в селе Кой-Таш проходят обыски и допросы местных жителей для выяснения обстоятельств штурма дома Атамбаева (подробнее см. "НГ" от 08.08.19). Силовики хватают людей, вымогают у них по 2 тыс. долл., в противном случае обещают из свидетелей сделать их обвиняемыми. Село до сих пор обесточено, нет доступа в Интернет, трансляция многих ТВ-каналов прекращена.

Эксперты говорят, что события в Кой-Таше уже фактически разделили киргизский народ на северных и южных. Власть посеяла между ними зерна вражды и политического трайбализма. Начался ускоренный процесс политической деградации киргизского государства.

Оппозиционный политик Равшан Джеенбеков сказал "НГ", что разделение Север–Юг уже началось и снять его с повестки дня за полгода-год невозможно, тем более в бедной стране. Когда развиты трайбализм и регионализм, растет уровень бедности, эта проблема будет усугубляться. По словам политика, мнения в обществе после ареста Атамбаева разделились. "Безусловно, есть те, кто поддерживает власть и силовую операцию. Но тех, кто осуждает применение оружия, становится больше. Поскольку силовики, пусть и с резиновыми пулями, пошли на безоружных людей, даже если знали, что оружие было у Атамбаева", – отметил Джеенбеков. По его мнению, политическая ситуация будет обостряться при любом исходе дела, даже если Атамбаев будет в тюрьме.

Аркадий Дубнов считает, что слишком рано списывать Атамбаева со счетов. "Сейчас может показаться, что политической карьере Атамбаева пришел конец. Но это слишком поспешное суждение. Киргизия – страна политических, социальных и криминальных сюрпризов. Много лет назад вице-президент Феликс Кулов был при Акаеве лишен свободы на пять лет, а освободившись, стал премьером. Сейчас в заключении находится оказавшийся там благодаря Атамбаеву другой известный политик, экс-спикер парламента Омурбек Текебаев. Не исключено, что, выйдя на свободу, он также вернется в большую политику", – отметил эксперт.

По его мнению, как бы ни развивались дальнейшие события в Киргизии, ее демократическому имиджу нанесен серьезнейший урон. Еще недавно дежурными комплиментами в адрес маленькой горной страны звучали признания, мол, наконец там прошел первый в Центральной Азии демократический транзит власти, когда сдавший свои конституционные полномочия глава государства добровольно уступает место новому президенту, избранному на свободных выборах. И вот этот прецедент утратил свое значение. Четвертый киргизский президент поставлен в собственной стране в ряд изгоев, в котором уже давно находятся первый и второй президенты.

Автор: Виктория Панфилова


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URL: https://www.vb.kg/380736
Теги:
Алмазбек Атамбаев, конфликт, Орозбек Опумбаев, Арест
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