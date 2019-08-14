Пока родители искали место на базе отдыха, утонул их шестилетний сын

На Базе отдыха "Жоошбай-Ата" в селе Озгур Кара-Суйского района Ошской области утонул шестилетний ребенок. Об этом VB.KG сообщили в УВД Ошской области.

Сообщение о произошедшем поступило 12 августа примерно в 14.30 часов в ОВД Кара-Суйского района. Выехав на место, сотрудники обнаружили бездыханное тело мальчика 2013 г.р.

Как выяснилось, ребенок приехал на отдых из села Папан вместе с родителями и родственниками. Пока мама мальчика искала место, где можно было бы оставить свои вещи, он пропал. С того момента, как малыш пропал из виду, по словам матери, прошло 5-6 минут. Вскоре его нашли мертвым в бассейне, что находится на территории базы отдыха "Жоошбай-Ата".

Отмечается, что по приезду на базу отдыха взрослых предупредили о том, чтобы они следили за своими детьми во избежание несчастных случаев.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Кара-Суйского района.

Родители сразу отказались от вскрытия.