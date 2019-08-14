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В Москве кыргызстанец за обман пенсионеров предстанет перед судом

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- Евгений Денисенко
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Как сообщили в прокуратуре Москвы, в российской столице перед судом предстанет гражданин Кыргызстана, обвиняемый в совершении мошенничества в отношении четверых пожилых москвичей. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего уроженца КР утвердила Бутырская межрайонная прокуратура.

В надзорном органе проинформировали, что этот человек обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2,3 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба гражданину в значительном и крупном размере).

С целью обмана граждан он в начале ноября 2018 года вступил в преступный сговор со своим соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Один из соучастников звонил пожилым людям, представлялся родственником, попавшим в беду, и просил крупные суммы денег. Второй исполнял роль таксиста, ездил по адресам потерпевших и забирал у них деньги. Общая сумма ущерба, причиненного четверым жителям столицы превысила 1,4 млн рублей.

Уголовное дело в отношении кыргызстанца направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Свою вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объеме. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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URL: https://www.vb.kg/380746
Теги:
мошенничество, Россия, суд, Москва, Кыргызстан, уголовное дело, Мигрант
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