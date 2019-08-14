В России отдали дань памяти Чолпонбаю Тулебердиеву (фото)

В Воронежской области прошли мероприятия, посвященные памяти Героя Советского Союза, уроженца Кыргызстана Чолпонбая Тулебердиева. Инициатором их выступила региональная общественная организация кыргызов Воронежской области "Мурас" при поддержке местных властей и общественности.

- Такие мероприятия мы проводим ежегодно в течение уже многих лет, в связи с очередной годовщиной подвига Чолпонбай Тулебердиева, который 6 августа 1942 года закрыл грудью амбразуру вражеского дзота в боях возле здешнего села Селявное-Второе нынешнего Лискинского района. Организуем в этой связи возложение цветов к могиле Тулебердиева, последующую культурно-спортивную программу для местных жителей и гостей, - рассказывает почетный консул КР в Воронежской области Талантбек Намазбеков, который сам в сове время возглавлял "Мурас".

А в 2017 году, в связи с 75-летием подвига, в этих местах была устроена масштабная реконструкция последнего боя Тулебердиева. Картину сражения на Селявинском плацдарме воссоздали несколько десятков человек, одетых в форму тех лет. Один из молодых представителей кыргызской диаспоры изображал самого Тулебердиева, бросившегося на фашистскую огневую точку. Имитация битвы происходила и в воздухе, где кружились самолеты с красными звездами и черными крестами на корпусах. Организаторы и исполнители постарались придать максимальную достоверность происходившему - гремели взрывы, звучали автоматные очереди (естественно, использовались учебные материалы), советские бойцы шли в атаку на противника.

В организации всей программы здешним кыргызстанцам помогли администрация Лискинского муниципального района, Нововоронежской АЭС, советы ветеранов городов Лиски и Нововоронежа, поисковые молодежные объединениями. А также – Военно-воздушная академии имени Жуковского и Гагарина (в ней среди представителей 40 стран обучаются и курсанты из КР), 20-я гвардейская общевойсковая армия (общевойсковое объединение Вооружённых Сил РФ в составе Западного военного округа).

- Стараемся приурочить памятные мероприятия именно к 6 августа, которое властями Лискинского района в память о нашем героическом соотечественнике объявлено Международным днем интернациональной дружбы. Однако в этот раз, в связи с приездом делегации Таласской области, откуда родом был и сам Тулебердиев, пришлось немного сдвинуть сроки, - продолжает Намазбеков.

Но в итоге, по его словам, все прошло согласно устоявшейся традиции. Была прочитана молитва у места последнего упокоения Тулебердиева, состоялись спортивные соревнования, два концерта – на площади возле школы, носящей имя Чолпонбая, и в Доме культуры села Селявное-Второе. Многочисленные мероприятия, посвященные подвигу Тулебердиева, запланированы и на следующий год – год 75-летия победы в Великой Отечественной войне, отмечает Талантбек Намазбеков.