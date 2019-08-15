Кыргызстанцы участвуют в молодежном форуме в Оренбурге

C 12 по 18 августа в Оренбургской области проходит Международный молодежный форум "Евразия Global". По информации оргкомитета, в нынешнем году его участниками стали 300 молодых граждан Российской Федерации и 500 молодых граждан различных государств, в том числе Кыргызстана.

Такой форум организовывается в четвертый раз и входит в число шести форумных площадок, за которыми закреплен, по поручению президента РФ, статус федеральных. За это время, как заявлено, он зарекомендовал себя в качестве эффективной платформы для укрепления связей в гуманитарной сфере, развития диалога, межкультурной коммуникации и международного сотрудничества между молодыми людьми. В 2016-м и 2018-м годах форум так же проводился на территории Оренбургской области, а в 2017 году был представлен специальным проектом на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Уверен, что время, проведенное на форуме, встречи, общение, новые знакомства и друзья повлияют на вашу жизнь, - сказал и.о. губернатора области Денис Паслер на торжественной церемонии открытия. – Оренбург сегодня стал центром молодежной жизни всей планеты, здесь собрались 800 молодежных лидеров из 108 стран". Паслер пожелал участникам стирать границы между людьми и преодолевать языковые барьеры, искать новые решения, создавать глобальные проекты.

Приветствие в адрес форума направили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В этом году программа форума включает в себя деловую часть, пространство для взаимодействия участников и творческую программу. Ежедневно в рамках деловой части для участников организуются медийные встречи, тема которых - международное молодежное сотрудничество, экономика, рынок труда, медиасфера, цифровой прорыв.