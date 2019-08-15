Дело Асанова: Джунушалиев сделал это из-за своей личной заинтересованности?

Адвокат Курсана Асанова обратился к президенту и премьер-министру КР об отстранении от занимаемой должности министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева на период расследования.

Накануне Икрамиддин Айткулов - адвокат экс-заместителя министра внутренних дел КР Курсана Асанова сделал заявление о ходе следствия в отношении его подзащитного.

Он отметил, что 14 августа участвовал в процессе допроса в Военной прокуратуре, лично присутствовал во время обыска квартиры Курсана Асанова и ознакомился с заключением служебного расследования МВД КР, которое послужило поводом и основанием для регистрации в ЕРПП, но "почему-то вначале было обнародовано в СМИ".

- Служебное расследование проведено и его выводы сделаны явно на спех. Оно не обосновано надлежащим образом. В частности, даже не истребовано объяснение со стороны моего подзащитного и многих других лиц. Из заключения служебного расследования следует то, что Курсана Асанова фактически обвиняют в совершении должностного преступления. А без надлежащей проверки этого заключения следственным путем, публикуя его в СМИ министр внутренних дел фактически сам злоупотребил своим служебным положением, нарушая конституционный принцип презумпции о невиновности и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел.

Полагаю, что это Кашкар Джунушалиев сделал из-за своей личной заинтересованности, выразившегося в стремлении опорочить своего заместителя, который более профессионально исполнил свой служебный долг. Тем самым, был нанесен вред правам и законным интересам Курсана Асанова и непоправимый урон авторитету милиции.

В связи с этим, я обращаюсь к президенту и премьер-министру КР об отстранении от занимаемой должности министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева на период расследования, в целях обеспечения объективности начатого следствия. Так как, свидетелями в этом деле являются действующие сотрудники милиции, на которых возможно оказания давления с использованием своего служебного положения, - говорится в заявлении.

Напомним, 13 августа Курсан Асанов быо освобожден от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел КР с формулировкой "за предательство интересов кыргызской милиции" и "утерю доверия". 14 августа его вызвали на допрос в Военную прокуратуру. В свою очередь, Генеральная прокуратура сообщила, что в отношении Асанова ведется досудебное производство по статье 320 "Злоупотребление должностным положением" УК КР.