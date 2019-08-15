Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Дело Асанова: Джунушалиев сделал это из-за своей личной заинтересованности?

549  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Адвокат Курсана Асанова обратился к президенту и премьер-министру КР об отстранении от занимаемой должности министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева на период расследования.

Накануне Икрамиддин Айткулов - адвокат экс-заместителя министра внутренних дел КР Курсана Асанова сделал заявление о ходе следствия в отношении его подзащитного.

Он отметил, что 14 августа участвовал в процессе допроса в Военной прокуратуре, лично присутствовал во время обыска квартиры Курсана Асанова и ознакомился с заключением служебного расследования МВД КР, которое послужило поводом и основанием для регистрации в ЕРПП, но "почему-то вначале было обнародовано в СМИ".

- Служебное расследование проведено и его выводы сделаны явно на спех. Оно не обосновано надлежащим образом. В частности, даже не истребовано объяснение со стороны моего подзащитного и многих других лиц. Из заключения служебного расследования следует то, что Курсана Асанова фактически обвиняют в совершении должностного преступления. А без надлежащей проверки этого заключения следственным путем, публикуя его в СМИ министр внутренних дел фактически сам злоупотребил своим служебным положением, нарушая конституционный принцип презумпции о невиновности и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел.

Полагаю, что это Кашкар Джунушалиев сделал из-за своей личной заинтересованности, выразившегося в стремлении опорочить своего заместителя, который более профессионально исполнил свой служебный долг. Тем самым, был нанесен вред правам и законным интересам Курсана Асанова и непоправимый урон авторитету милиции.

В связи с этим, я обращаюсь к президенту и премьер-министру КР об отстранении от занимаемой должности министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева на период расследования, в целях обеспечения объективности начатого следствия. Так как, свидетелями в этом деле являются действующие сотрудники милиции, на которых возможно оказания давления с использованием своего служебного положения, - говорится в заявлении.

Напомним, 13 августа Курсан Асанов быо освобожден от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел КР с формулировкой "за предательство интересов кыргызской милиции" и "утерю доверия". 14 августа его вызвали на допрос в Военную прокуратуру. В свою очередь, Генеральная прокуратура сообщила, что в отношении Асанова ведется досудебное производство по статье 320 "Злоупотребление должностным положением" УК КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380773
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курсан Асанов, Кашкар Джунушалиев, Генеральная прокуратура, МВД, увольнение, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  