При получении взятки задержан старший помощник прокурора Токмака

При получении взятки сотрудниками АКС ГКНБ был задержан старший помощник прокурора Токмака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГКНБ, 13 августа 2019 по заявлению гражданки А.К., ГСУ ГКНБ КР в АИС ЕРПП было зарегистрировано досудебное производство по ст. 326 (Вымогательство взятки) Уголовного кодекса КР.

"Установлено, что старший помощник прокурора г. Токмок К.Т., в сговоре с сотрудником одного из крупных промышленных предприятий г.Токмок М.Т. вымогал денежные средства в размере 15 тыс. долларов США у гражданки А.К. под угрозой привлечения к уголовной ответственности ее мужа гражданина КНР, осуществляющего свою законную трудовую деятельность в указанном предприятии по факту якобы незаконного приобретения им движимого и недвижимого имущества на территории КР. При этом, в случае не предоставления взятки угрожал передачей якобы имеющихся у него материалов в следственные органы, с дальнейшей депортацией иностранного гражданина.

14 августа 2019 года в г. Токмок Чуйской области в результате проведенных совместно с Отделом внутренних расследований Генеральной прокуратуры КР следственно-оперативных мероприятий при получении части денежных средств в размере 3 тыс. долларов США К.Т. был задержан с поличным. При это задержан сотрудник предприятия М.Т., выступавший в роли посредника при вымогательстве и получении должностным лицом взятки.

Задержанные в порядке ст. 98 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении ГКНБ.