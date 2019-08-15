Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Мелис Калыков прекратил голодовку

274  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мелис Калыков, который обвиняется в убийстве прокурора Баткенской области, прекратил голодовку. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова.

По ее словам, Калыков прекратил голодовку 2 дня назад.

Напомним, ранее Мелис Калыков, которого обвиняют в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова, объявил голодовку против судейского и прокурорского произвола.

По словам близких Калыкова, судья Ошского городского суда Жолборс Кудаяров, который рассматривает дело по убийству прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова, сам проходит фигурантом по трем уголовным делам. По этой причине сторона обвиняемого заявила отвод судье.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380781
Теги:
голодовка, суд, убийство, Кыргызстан, Анарбай Мамажакыпов, Мелис Калыков, ГСИН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  