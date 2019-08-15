Мелис Калыков прекратил голодовку

Мелис Калыков, который обвиняется в убийстве прокурора Баткенской области, прекратил голодовку. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова.

По ее словам, Калыков прекратил голодовку 2 дня назад.

Напомним, ранее Мелис Калыков, которого обвиняют в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова, объявил голодовку против судейского и прокурорского произвола.

По словам близких Калыкова, судья Ошского городского суда Жолборс Кудаяров, который рассматривает дело по убийству прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова, сам проходит фигурантом по трем уголовным делам. По этой причине сторона обвиняемого заявила отвод судье.