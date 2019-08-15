Жээнбеков: В любой стране должна быть политическая оппозиция

Экс-депутата Равшана Жээнбекова могут задержать по подозрению в захвате заложников. Об этом политик написал на своей странице в соцсети.

По его словам, ему предписано прийти в МВД с адвокатом.

"Мой адвокат Азимбек Бекназаров. Спасибо всем, кто поддерживал меня - демократическую оппозицию. Я абсолютно чист перед законом. Доказательство этому видео материалы СМИ того дня", - написал он.

Позже Жээнбеков добавил, что власть решила уничтожить их всех под предлогом Атамбаева.

"В любой стране должна быть политическая оппозиция. Даже если посадят таких как я. Мы должны бороться за свободу, реформы, справедливость и демократию. Хотите хорошую страну, боритесь за эти ценности. Власть решила уничтожить нас всех под предлогом Атамбаева", - заявил оппозиционный политик.