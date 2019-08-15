Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Жээнбеков: В любой стране должна быть политическая оппозиция

554  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-депутата Равшана Жээнбекова могут задержать по подозрению в захвате заложников. Об этом политик написал на своей странице в соцсети.

По его словам, ему предписано прийти в МВД с адвокатом.

"Мой адвокат Азимбек Бекназаров. Спасибо всем, кто поддерживал меня - демократическую оппозицию. Я абсолютно чист перед законом. Доказательство этому видео материалы СМИ того дня", - написал он.

Позже Жээнбеков добавил, что власть решила уничтожить их всех под предлогом Атамбаева.

"В любой стране должна быть политическая оппозиция. Даже если посадят таких как я. Мы должны бороться за свободу, реформы, справедливость и демократию. Хотите хорошую страну, боритесь за эти ценности. Власть решила уничтожить нас всех под предлогом Атамбаева", - заявил оппозиционный политик.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380782
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Равшан Жээнбеков, МВД, оппозиция, Кыргызстан, Арест
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  