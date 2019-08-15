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Судебный процесс по делу Аиды Саляновой отложен на 5 сентября

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- Оксана Гут
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Сегодня, 15 августа, в Верховном суде КР должно было состояться рассмотрение уголовного дела в отношении Аиды Саляновой по жалобе ее адвоката Чинары Джакупбековой.

Однако от нее же поступило ходатайство об отложении судебного процесса. В связи с чем, как сообщает пресс-служба Верховного суда, рассмотрение дела отложено на 5 сентября к 16.00 часам.

Напомним, экс-генпрокурор Аида Салянова проходит фигурантом по уголовному делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. 5 июня она была водворена в СИЗО-1. Через десять дней после этого Салянову госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии из-за ухудшения состояния здоровья. Несмотря на рекомендации врачей Наццентра после наблюдения она вновь была этапирована в СИЗО-1. Бывший генеральный прокурор нуждается в операции, у нее порок сердца, но в Кыргызстане ее делать Салянова отказывается.


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URL: https://www.vb.kg/380786
Теги:
Аида Салянова, Азиз Батукаев, Верховный суд, операция, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, Генеральная прокуратура
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