Судебный процесс по делу Аиды Саляновой отложен на 5 сентября

Сегодня, 15 августа, в Верховном суде КР должно было состояться рассмотрение уголовного дела в отношении Аиды Саляновой по жалобе ее адвоката Чинары Джакупбековой.

Однако от нее же поступило ходатайство об отложении судебного процесса. В связи с чем, как сообщает пресс-служба Верховного суда, рассмотрение дела отложено на 5 сентября к 16.00 часам.

Напомним, экс-генпрокурор Аида Салянова проходит фигурантом по уголовному делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. 5 июня она была водворена в СИЗО-1. Через десять дней после этого Салянову госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии из-за ухудшения состояния здоровья. Несмотря на рекомендации врачей Наццентра после наблюдения она вновь была этапирована в СИЗО-1. Бывший генеральный прокурор нуждается в операции, у нее порок сердца, но в Кыргызстане ее делать Салянова отказывается.