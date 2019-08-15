Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Нотариусы КР наладят сотрудничество с коллегами из стран ЕАЭС

154  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве Федеральную нотариальную палату России посетила делегация нотариусов из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Стороны обсудили различные вопросы, касающиеся нормативно-правового регулирования деятельности нотариата, практические вопросы ее организации и осуществления, особенности использования инноваций и информационных технологий в работе нотариусов.

Как отметили в ФНП РФ, такая встреча состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве нотариальных палат стран ЕАЭС, которое было подписано в 2014 году руководителями палат Армении, Беларуси, Казахстана и России. Это соглашение имеет важное значение для интеграционных процессов ЕАЭС в правовой сфере. И вот теперь к документу, как было заявлено, намерены присоединиться кыргызские коллеги.

В беседе с гостями советник президента ФНП по взаимодействию с органами государственной власти Елена Джуринская отметила, что одним из приоритетных направлений работы российского нотариата является развитие электронных технологий.

"Разработка и внедрение новых комфортных сервисов в нотариальную деятельность обеспечивает стабильность гражданского оборота в современных реалиях. Сейчас в Единой информационной системе нотариата регистрируются абсолютно все нотариальные действия. Такой подход позволяет обеспечить дополнительные гарантии защиты юридически значимой информации, ее достоверность и сохранность", – рассказала Джуринская.

По ее словам, у каждого российского нотариуса есть усиленная квалифицированная электронная подпись, что позволяет использовать юридически значимые документы в удобном электронном формате, переводить документ из бумаги в цифру с сохранением его юридической силы. В ближайших планах – расширение перечня нотариальных действий, которые могут быть совершены в удаленном формате через подачу заявления в электронной форме. В этом перечне - совершение исполнительной надписи нотариуса, принятие средств в депозит нотариуса, осмотр интернет-сайта в рамках обеспечения доказательств, ряд других нотариальных услуг, не требующих установления соответствия воли и волеизъявления заявителя.

Благодаря тому, что российские нотариусы являются полноправными участниками системы межведомственного электронного взаимодействия, обмен юридически значимыми сведениями с Росреестром, Федеральной налоговой службой, МВД, органами ЗАГС, Федеральной службой судебных приставов, банками и другими инстанциями происходят быстро и надежно. В одни только регистрационные органы нотариусы ежегодно направляют свыше 300 тысяч электронных заявок и пакетов документов.

В ходе встречи отмечалось, что многие вопросы такой деятельности являются актуальными для всех государств ЕАЭС. Это, в том числе, удостоверение сделок с недвижимым имуществом, совершение исполнительных надписей, развитие информационных систем нотариата, нотариальное делопроизводство и нотариальные архивы. Коллеги из стран ЕАЭС подчеркнули важность обмена опытом в этой сфере, выработки согласованных предложений по унификации законодательства в ней, что необходимо для улучшения правовой помощи гражданам этих стран при совершении нотариальных действий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380790
Теги:
нотариус, Россия, ЕАЭС, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  