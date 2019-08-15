Нотариусы КР наладят сотрудничество с коллегами из стран ЕАЭС

В Москве Федеральную нотариальную палату России посетила делегация нотариусов из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Стороны обсудили различные вопросы, касающиеся нормативно-правового регулирования деятельности нотариата, практические вопросы ее организации и осуществления, особенности использования инноваций и информационных технологий в работе нотариусов.

Как отметили в ФНП РФ, такая встреча состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве нотариальных палат стран ЕАЭС, которое было подписано в 2014 году руководителями палат Армении, Беларуси, Казахстана и России. Это соглашение имеет важное значение для интеграционных процессов ЕАЭС в правовой сфере. И вот теперь к документу, как было заявлено, намерены присоединиться кыргызские коллеги.

В беседе с гостями советник президента ФНП по взаимодействию с органами государственной власти Елена Джуринская отметила, что одним из приоритетных направлений работы российского нотариата является развитие электронных технологий.

"Разработка и внедрение новых комфортных сервисов в нотариальную деятельность обеспечивает стабильность гражданского оборота в современных реалиях. Сейчас в Единой информационной системе нотариата регистрируются абсолютно все нотариальные действия. Такой подход позволяет обеспечить дополнительные гарантии защиты юридически значимой информации, ее достоверность и сохранность", – рассказала Джуринская.

По ее словам, у каждого российского нотариуса есть усиленная квалифицированная электронная подпись, что позволяет использовать юридически значимые документы в удобном электронном формате, переводить документ из бумаги в цифру с сохранением его юридической силы. В ближайших планах – расширение перечня нотариальных действий, которые могут быть совершены в удаленном формате через подачу заявления в электронной форме. В этом перечне - совершение исполнительной надписи нотариуса, принятие средств в депозит нотариуса, осмотр интернет-сайта в рамках обеспечения доказательств, ряд других нотариальных услуг, не требующих установления соответствия воли и волеизъявления заявителя.

Благодаря тому, что российские нотариусы являются полноправными участниками системы межведомственного электронного взаимодействия, обмен юридически значимыми сведениями с Росреестром, Федеральной налоговой службой, МВД, органами ЗАГС, Федеральной службой судебных приставов, банками и другими инстанциями происходят быстро и надежно. В одни только регистрационные органы нотариусы ежегодно направляют свыше 300 тысяч электронных заявок и пакетов документов.

В ходе встречи отмечалось, что многие вопросы такой деятельности являются актуальными для всех государств ЕАЭС. Это, в том числе, удостоверение сделок с недвижимым имуществом, совершение исполнительных надписей, развитие информационных систем нотариата, нотариальное делопроизводство и нотариальные архивы. Коллеги из стран ЕАЭС подчеркнули важность обмена опытом в этой сфере, выработки согласованных предложений по унификации законодательства в ней, что необходимо для улучшения правовой помощи гражданам этих стран при совершении нотариальных действий.