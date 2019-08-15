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ЮНЕСКО пригласило детский ансамбль из Кыргызстана на фестиваль в Париже

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- Оксана Гут
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Народный ансамбль "Жылдыз" Центра детского и юношеского творчества МОиН КР приглашен ЮНЕСКО принять участие в международном фестивале в городе Париж (Франция). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

В ансамбле, который образован в 1987 году, занимается порядка 150 детей в возрасте от 4-х до 18 лет. В 2009 году ансамблю было присвоено звание "народный".

Ансамбль имеет более ста грамот и 31 кубок за занятые Гран-при, первые и призовые места в конкурсах, олимпиадах различного уровня, в том числе в России, Казахстане, Турции, на Кипре и т.д.

Бессменным руководителем ансамбля является Наталья Быкова - "Отличник образования Кыргызской Республики", судья международного класса, кавалер медали "За развитие кыргызского танца", награждена более 100 грамотами.


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URL: https://www.vb.kg/380791
Теги:
дети, конкурс, Франция, Кыргызстан, Министерство образования
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