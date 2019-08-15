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Российские педагоги отправятся на работу в Кыргызстан

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- Евгений Денисенко
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С сентября текущего года к работе в школах Кыргызстана приступят 15 российских учителей. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева, выступая на заседании Межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка.

По ее словам, аналогичный проект уже реализуется в Таджикистане, где трудятся 48 преподавателей-предметников из РФ. "Расширяется география гуманитарного проекта по обеспечению деятельности российских педагогических работников в общеобразовательных организациях иностранных государств. В соответствии с запросом наших партнеров прорабатывается вопрос о реализации подобных инициатив в Сербии, Словакии и Вьетнаме", – cообщила Васильева.

Она поблагодарила Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) за помощь в реализации концепций государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом и Концепции "Русская школа за рубежом". Представительство этого агентства действует и в Кыргызстане, на его счету уже много полезных инициатив,

Министр также проинформировала, что в скором времени образовательные программы по российским образовательным стандартам планируют запустить школы в Бишкеке и Ереване, построенные ПАО "Газпром" в рамках социальной программы "Газпром – детям". Деятельность этих школ будет закреплена межправительственными соглашениями, которые планируется подписать в текущем году.


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URL: https://www.vb.kg/380793
Теги:
образование, Россия, Кыргызстан, учителя, кыргызско-российское сотрудничество
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