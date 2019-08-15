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Любителей почитать ждут на бульварах Бишкека

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- Оксана Гут
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В столице до 29 августа проходит книжная акция "Отдыхаем вместе с книгой". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, столичные библиотеки во время летнего отдыха проводят выставки книг в излюбленных горожанами местах отдыха.

"На бульваре Молодая Гвардия проходит выставка библиотеки №2 имени Ж. Турусбекова на тему: "Книга – золотой клад".

Гуляя по бульвару Эркиндик, горожане смогут поближе познакомиться с творчеством Ч. Айтматова, помогут в этом сотрудники библиотеки № 1 им. Ч. Айтматова", - говорится в сообщении мэрии столицы.


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URL: https://www.vb.kg/380795
Теги:
библиотека, выставка, парк, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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