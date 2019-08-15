Любителей почитать ждут на бульварах Бишкека

В столице до 29 августа проходит книжная акция "Отдыхаем вместе с книгой". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, столичные библиотеки во время летнего отдыха проводят выставки книг в излюбленных горожанами местах отдыха.

"На бульваре Молодая Гвардия проходит выставка библиотеки №2 имени Ж. Турусбекова на тему: "Книга – золотой клад".

Гуляя по бульвару Эркиндик, горожане смогут поближе познакомиться с творчеством Ч. Айтматова, помогут в этом сотрудники библиотеки № 1 им. Ч. Айтматова", - говорится в сообщении мэрии столицы.