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Кыргызстан и Свердловская область обменяются юристами

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- Евгений Денисенко
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К реализации договора по программам академической мобильности приступают Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ, Свердловская область) и Кыргызская государственная юридическая академия при правительстве КР. Это, как отметили в УрГЮУ, предпринимается во исполнение договора, подписанного в апреле 2019 года.

Договор заключен на 5 лет и, по желанию сторон, может продлеваться. Согласно ему, предполагается взаимодействие не только между преподавателями и сотрудниками учебных заведений, которые будут обмениваться опытом и вести научную работу, но и между студентами, аспирантами, магистрантами.

Предусмотрено, что каждый семестр будет производиться обмен по бакалавриату, магистратуре и специалитету, при желании обучение в принимающем вузе можно продлить еще на один семестр за свой счет – правда, если поток студентов единовременно превысит 5 человек. В этот поток могут попасть молодые люди, демонстрирующие успехи в учебе и хорошо владеющие языком обучения – русским.

Приехавшему по программе оказывается содействие в поиске жилья – общежития или квартиры, эти и прочие расходы студент также несет самостоятельно, за свой счет он должен оформить и медицинскую страховку на период обмена. Во время обучения принимающая сторона обеспечивает адаптацию прибывших студентов к программам обучения и учебному распорядку, при этом нагрузка на студентов по обмену ложится полностью – как на обычных студентов принимающего вуза. Оценка знания проводится по правилам и критериям принимающей стороны – но, поскольку они могут разниться, оценивание будет проходить путем преобразования кредитов в соответствии с международной системой, используемой каждым вузом. По окончании семестра обмена каждый участник программы академической мобильности получит транскрипт (справку) и сертификат принимающего учебного заведения о прохождении обучения. Все дисциплины и модули по программам, пройденные студентами в вузах-партнерах, будут внесены в документы об образовании и засчитаны при прохождении дальнейшего обучения.

Договором предусмотрены и другие направления сотрудничества. В том числе –обмен в рамках образовательных научных программ, в сфере образовательных технологий, участие в разработке научной литературы, программ обучения, рецензирование методических материалов и научных работ, проведение совместных конференций, круглых столов, культурно-массовых и спортивных мероприятий, взаиморецензирование. В планах – проработка обоими вузами возможности введения двойных дипломов.

Уральский государственный юридический университет расположен в Екатеринбурге, образован в сентябре 2018 года. На сегодняшний день -один из крупнейших и наиболее известных юридических вузов в России. В его состав входят 6 институтов (прокуратуры, государственного и международного права, права и предпринимательства, юстиции, переподготовки кадров и повышения квалификации, заочного и ускоренного обучения) и 4 факультета (вечерний, среднего профессионального образования, дополнительного образования, подготовки и повышения квалификации судейских кадров).


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URL: https://www.vb.kg/380797
Теги:
вуз, Россия, Юридическая практика, сотрудничество, Кыргызстан
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